Das SERMI-Schema hat zum Ziel, mit August 2023 den Zertifizierungsaufwand der markenunabhängigen Werkstätten für sicherheits- und diebstahlrelevante Informationen zu vereinfachen, in dem das SERMI-Zertifikat sämtliche derzeit separat zu beantragenden markenspezifischen Einzelzertifikate ersetzt und das Zugangsverfahren beschleunigt wird. So sieht es die Delegierte Verordnung (EU) 2021/1244 vor.



Auf EU-Ebene ist das "Forum for Access to Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information", kurz SERMI, damit befasst, die Mitgliedsorganisationen bei der Umsetzung zu unterstützen. Der Zeitbedarf für die Umsetzung wurde freilich unterschätzt. Wann Österreich soweit sein wird, ist noch offen.



"Offenbar braucht gut Ding Weile", kommentiert Komm.-Rat Ing. Mag. Bernhard Dworak, Fachausschussvorsitzender des Ersatzteilehandels im Bundesgremium des Fahrzeughandels, den aktuellen Status.