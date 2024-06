Der rheinland-pfälzische Ersatzteilspezialist Alanko gibt seine Sparte für Starter und Generatoren an den niederländischen Starter- und Generatorenspezialisten PSH ab. Damit möchte man sich zukünftig auf das Kerngeschäft konzentrieren, während PSH seine sehr gute Position im Starter- und Generatoren-Bereich weiter ausbauen möchte.



Vor allem in Deutschland kann sich das Unternehmen auf diese Weise bekannter machen. Beide Seiten haben sich auf einen für alle Beteiligten nutzenbringenden Deal geeinigt. Das stetig wachsende Turbolader-Geschäft hat bei Alanko für einen Boom gesorgt. Nun möchte das Unternehmen den nächsten Schritt gehen und sich weiter spezialisieren. „Wir haben in den letzten zwei Jahren unser Geschäft mit Turboladern konsequent ausgebaut und konnten damit sehr gut wachsen“, erklärt Ghalib AlahRachi, Geschäftsführer von Alanko.