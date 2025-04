Die Miracle-Reparaturmethode, also das Blech mittels angeschweißter Zugösen und Brückenwerkzeugen sanft in den Ursprungszustand rückzuverformen, ist mittlerweile Standard. Clevere Österreicher schauen über die Grenze, stellt Werner Speckbacher fest, denn leider läuft der österreichische Markt den technischen Entwicklungen in Deutschland immer ein bis zwei Jahre hinterher.

Für ihn ein Grund, auch regelmäßig zur automechanika nach Frankfurt zu fahren. Dort kommt er erstmals in Kontakt mit dem CBR-System der Carbon GmbH, die von 2004 bis 2019 offizieller Miracle-Distributor im DACH-Raum war. Als Spezialanbieter für Karosseriewerkzeuge hat die Carbon GmbH nach innovativen Erweiterungen zum Miracle-System wie der Klebetechnik und dem Alurepair-System mit dem CBR ein völlig neues und einzigartiges Richtsystem mit Zugkomponenten aus Carbon und kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen entwickelt. Speckbacher informiert sich online näher über das neue Werkzeug und vereinbart einen Termin vor Ort in Weer in Tirol.