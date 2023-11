BORG Automotive erweitert sein Turbolader-Sortiment. Von Juni bis September kamen 28 neue Teilenummern für insgesamt 1.226 Fahrzeuganwendungen in Europa hinzu. Die drei beliebtesten Teilenummern der Erweiterung bieten dem Aftermarket für 7,7 Millionen Fahrzeuge in Europa eine Alternative zum Originalteil.

Nach der jüngsten Erweiterung umfasst die Turbolader-Range von BORG Automotive 821 Artikelnummern. Die Fahrzeugabdeckung des Sortiments, das im Aftermarket unter den Marken Elstock, DRI, Lucas und TMI erhältlich ist, steigt um 13 Prozent auf 80 Prozent. Das Sortiment von BORG Automotive umfasst sowohl Wastegate-Turbolader als auch solche mit variabler Turbinengeometrie, die sowohl pneumatisch als auch elektrisch gesteuert werden.

Von Interesse für Handel und Werkstatt sind drei Schnelldreher, die neu ins Programm aufgenommen wurden und großes Marktpotenzial bieten. So liefert BORG Automotive nun einen Turbolader, den der Volkswagen-Konzern seit 2017 in viele 1.5-Liter TSi-Modelle einbaut. Er eignet sich für den Benziner sowie die Mild-Hybrid-Variante und deckt rund 60 Fahrzeuganwendungen bzw. 1,8 Millionen Autos in Europa ab – darunter Modelle wie den Audi A1, A3 und Q3, den Seat Leon, den Skoda Kodiaq und Octavia sowie den VW Golf, Passat und Tiguan.

Ebenfalls für neuere Fahrzeuge des Volkswagen-Konzerns hat BORG Automotive nun einen pneumatisch betätigten Turbolader mit linearem Positionssensor (LPS) im Programm. Er bietet Händlern und Werkstätten eine ideale Alternative für den Original-Turbolader in rund 3,3 Millionen Fahrzeugen in Europa. Er kommt in Modellen der Gruppe mit 2.0-Liter-Dieselmotor zum Einsatz: Mehr als 90 Fahrzeuganwendungen werden abgedeckt, vom Audi A3 über den Seat Leon und Skoda Octavia bis hin zum Volkswagen Golf.

Schließlich findet sich im Sortiment nun ein Turbo für das 1.2-Liter-Aggregat von PSA: Er passt in über 50 Fahrzeuganwendungen von Citroën, DS, Peugeot, Opel und Vauxhall mit 1.2 THP/PureTech Motor – darunter der Citroën C3 und C4 sowie der Peugeot 208, 308 und 3008 und der Opel Crossland. Die Fahrzeuge repräsentieren einen Fahrzeugbestand von 2,6 Millionen Autos in Europa.