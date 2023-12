Der unter der Dachmarke Forvia agierende Automobilzulieferer Hella bringt die neue Zusatzfernscheinwerfer-Serie Hella ValueFit Blade auf den Markt. Zielgruppe sind vor allem Lkw und Off-Road-Enthusiasten, die mit den neuen Scheinwerfern ein individuelles Lichtdesign für ihre Fahrzeuge kreieren können. Darüber hinaus sind die Zusatzscheinwerfer mit innovativer LED-Lichttechnologie ausgestattet.

Sicherheit, hohe Lichtperformance und ein auffälliges Erscheinungsbild: Die neue Blade Zusatzscheinwerferserie vereint Funktion und Design in einem Produkt. Highlight ist das markante LED-Positionslicht, das sich in Form einer messerscharfen Kontur präsentiert. Damit sorgt die Lichtsignatur für ein charakteristisches Lichtdesign mit hohem Wiedererkennungswert.

Die neuen Blade Zusatzscheinwerfer sind in 18 unterschiedlichen Varianten verfügbar, etwa als Fernlicht mit Referenzzahl 25 oder 50 und damit einhergehender, unterschiedlicher Straßenausleuchtung. Daneben gibt es die Scheinwerfer in den Größen 7“ und 9“, mit einem runden oder eckigen Design und in der Ausführung mit weißem oder gelbem Positionslicht. Die runden Versionen stehen zudem mit Chrom- oder schwarzem Gehäuse zur Wahl.

Als Zubehör für Offroad-Anwendungen sind zusätzlich schwarze Kunststoff-Abdeckkappen in den passenden Scheinwerfergrößen verfügbar.

Alle Hella ValueFit Blade Zusatzscheinwerfer erfüllen die Schutzklassen IP 69K und IP67 und sind für 12 Volt und 24 Volt Nennspannung ausgelegt. Damit sind sie für große und kleine Trucks, SUVs, Geländewagen und Offroader geeignet. Das gelbe Positionslicht ist aus rechtlichen Gründen dem Offroad-Einsatz vorbehalten.