Winkler erweitert seine Katalogreihe und bringt Anfang März den Katalog „Motor- und Abgastechnik“ auf den Markt. Der Katalog bietet auf 530 Seiten einen Überblick über das Produktsortiment rund um die Motor- und Abgastechnik. Insgesamt enthält er über 3.200 Artikel aus den Bereichen Kraftstoffsysteme, Motoren, Thermomanagement, Motor- und Abgasmanagement sowie Abgasnachbehandlung.

QR-Codes auf den einzelnen Katalogseiten ermöglichen den direkten Zugriff auf die blätterbare Onlineversion des Katalogs. Aus dem Online-Katalog heraus besteht wiederum die Möglichkeit, mit einem Klick auf die Artikelnummer zum gewünschten Produkt im Online-Shop zu gelangen. Diese Verknüpfung von Print- und Onlineversion unterstützt einen unkomplizierten Bestellvorgang der dargestellten Produkte.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Die Winkler Unternehmensgruppe ist einer der führenden Großhändler für Nutzfahrzeugersatzteile in Europa. Mehr als 1.600 Mitarbeiter sorgen an über 40 Standorten in Deutschland, Österreich, Lettland, Polen, Tschechien, der Schweiz und der Slowakei für eine individuelle Betreuung von Nutzfahrzeughaltern, Werkstätten, Omnibus- und Landwirtschaftsbetrieben.



Im Jahr 2021 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro.