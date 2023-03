Mit der Neuaufstellung hat die Garanta die Weichen gestellt, um in Zukunft weiterhin erfolgreich und ertragreich zu wachsen. Neuer Hauptbevollmächtigter der Garanta Niederlassung in Österreich ist Mag. Heinz Steinbacher (45). Er war schon bisher in der Geschäftsleitung vertreten und löst damit Kurt Molterer ab, der aus wettbewerbsrechtlichen Gründen nach dem Verkauf der Nürnberger Versicherung AG Österreich nicht mehr für die Garanta tätig ist. In das Ressort von Steinbacher, der neben einem Wirtschaftsstudium auch über einen Master-Abschluss im Versicherungsrecht verfügt, fallen die Bereiche Operations, Competence Center, Leistungs-Center und Zulassungsstellen.



Als Mitglied der Geschäftsleitung und Ständiger Vertreter der Garanta wird auch Mag. Erwin Mollnhuber (58) weiterhin tätig sein. Er ist auch künftig gemeinsam mit Hans Günther Löckinger Geschäftsführer in der GÖVD Garanta Österreich Versicherungsdienst Ges.m.b.H. sowie Geschäftsführer der GÖS Garanta Österreich Versicherung Service GmbH. In das Ressort des Betriebswirts, der seit 36 Jahren in der Versicherungsbranche tätig ist, fallen die Bereiche Vertrieb, Produktentwicklung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, das Vertriebscontrolling sowie die Steuerung und Weiterentwicklung der Vertriebskanäle.



Als Ständiger Vertreter neu in der Geschäftsführung ist Mag. Stefan Traunmüller (52), der schon bisher als Prokurist und Leiter des Rechnungswesens für die Garanta tätig war. Der Betriebswirt ist ein ausgewiesener Experte in seinem Bereich und war vor seinem Eintritt in die Garanta bei KPMG in der Wirtschaftsprüfung. Er wird künftig neben dem Rechnungswesen auch die Bereiche Personal, Informationstechnologie und Warenwirtschaft verantworten, sowie als Geschäftsführer gemeinsam mit Erwin Mollnhuber in der GÖS Garanta Österreich Versicherung Service GmbH tätig sein. Dr. Hans-Ulrich Geck (63), der schon seit 2018 der Geschäftsführung der Garanta Österreich angehört, wird als Ständiger Vertreter auch künftig die Bereiche Recht und Governance verantworten. In seiner Funktion als Chefsyndikus der Nürnberger Gruppe ist der Jurist darüber hinaus auch Bindeglied der Garanta Österreich zur deutschen Konzerngesellschaft.



„Wir sind als Garanta seit 33 Jahren erfolgreich am österreichischen Markt tätig und haben uns für die Zukunft einiges vorgenommen. Gemeinsam mit der Kompetenz und dem Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren Geschäfts- und Vertriebspartnern und den markt- und kundenorientierten Produkten der Garanta werden wir diese Ziele auch erreichen“, ist Mollnhuber überzeugt.