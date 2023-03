Das Pongauer Familienunternehmen Auto Pirnbacher, das 1980 von Helmut Pirnbacher gegründet wurde und jetzt in zweiter Generation geführt wird, hat ein zusätzliches Firmengebäude mit einer Gesamtnutzfläche von rund 4500 Quadratmetern eröffnet. Neu im Fahrzeugangebot dieses alteingesessenen Autohauses ist neben Dacia, Isuzu, MG, Mitsubishi, Peugeot, Renault, Suzuki nun auch die Marke Hyundai. Jährlich verkauft das Unternehmen, das 47 Mitarbeiter beschäftigt, rund 1200 Neu- und Gebrauchtfahrzeuge.



Eine Besonderheit der Location sind die neu eingerichteten so genannten „Mute-Labs“. Das sind kleine Ein-Personen-Büros, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden und von den Pirnbacher-Kunden als Homeoffice zur Überbrückung der Wartezeit verwendet werden können. Insgesamt stehen zwei Büros zur Verfügung, die über alle notwendigen Anschlüsse und WLAN verfügen. Neu ist auch eine eigens eingerichtete Fahrzeugauslieferungshalle. Hier erhalten Autokäufer eine detaillierte Einschulung, bevor ihnen das Auto in einem besonderen Ambiente übergeben wird. Die neue Werkstatt hat eine Fläche von 750 Quadratmetern: Hebebühnen, Werkzeug, elektronische Diagnosegeräte, aktuellste IT-Infrastruktur – all das steht zur Verfügung.