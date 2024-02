Das Autohaus Ebner fügt seinen derzeit sechs Standorten in Niederösterreich und im Burgenland einen weiteren in Perchtoldsdorf hinzu und übernimmt mit 1. März 2024 das Autohaus Skala und somit die Verantwortung für Vertrieb und Aftersales für die Marken Renault und Dacia im Bezirk Mödling. Mit dieser jüngsten Akquisition setzt das Autohaus Ebner, bekannt für sein breites Angebot an Marken und Dienstleistungen, seine Wachstumsstrategie fort.

"Die Übernahme des Autohauses Skala ist ein bedeutender Schritt für uns, der es uns ermöglicht, unsere Präsenz in der Region weiter auszubauen, um noch näher am Kunden sein zu können. Wir können mit dieser Übernahme nun die Bedürfnisse der Kunden auch im Einzugsgebiet Wien Süd erfüllen. Wir übernehmen nicht nur ein etabliertes Unternehmen, sondern auch das Engagement für exzellenten Kundenservice sowie das Neuwagen-Vertragsgebiet für Renault und Dacia im Bezirk Mödling", sagt Andreas Leodolter, Inhaber der Auto Ebner Gruppe.