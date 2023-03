Markus Lill berichtet an Vertriebsleiter Peter Kirisics. Der Kfz- BÖV-zertifizierte Versicherungsberater verfügt über langjährige Vertriebserfahrung in der Automobilbranche. In seinen Anfängen war Lill am Aufbau der GMAC-Versicherung beteiligt, zuletzt war er 11 Jahre bei einem österreichischen Branchenversicherer des Kfz-Gewerbes in führender Funktion tätig. "Ich freue mich, meine Erfahrungen bei der carplus einzubringen, um – gemeinsam mit dem Team – das Händlernetzwerk weiter auszubauen und die Serviceleistungen bei den Kooperationspartnern zu vertiefen."