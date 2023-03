Gebrauchtwagen : Chipmangel drückt Gebrauchtwagenpreise im Oktober nach oben

Im Oktober zogen die Preise in Deutschland so stark an, wie nie zuvor in der aktuellen Krise. Lediglich die Kategorie der Oldtimer widerstrebte dem Trend. Der Gebrauchtwagen-Preis-Index (AGPI) der Online-Markplatz AutoScout24 zeigt die Auswirkungen.