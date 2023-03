Die Automobilindustrie hat seit mittlerweile zwei Jahren mit einem Mangel an Computerchips zu kämpfen, die für die Herstellung von Fahrzeugen benötigt werden. Dadurch ist die rasche Verfügbarkeit von Neuwagen zur Herausforderung geworden und die Zahl zusätzlich nachfragender Käufer am Gebrauchtwagenmarkt noch einmal rasant angestiegen. Durch die Corona-Pandemie kommt der verstärkte Wunsch nach einem eigenen Fahrzeug und dadurch ein genereller Anstieg der potenziellen Autokäufer. Beeinflusst wurde damit insbesondere die Preisentwicklung der Gebrauchtwagen. Der Online-Markplatz Willhaben hat sich in diesem Zusammenhang die 2017 erstmalig zugelassenen Gebrauchtwagen der beliebtesten Modelle angesehen und analysiert, wie sich die Preise seit Jänner 2020 verändert haben.

Österreichweit haben sich die Preise für gebrauchte Pkw seit Anfang 2020 besonders vorteilhaft für Gebrauchtwagenverkäufer entwickelt, wie Michael Gawanda, Head of Auto & Motor bei Willhaben berichtet: „Wer jetzt sein Auto verkaufen möchte, dem bietet die aktuelle Situation eine optimale Ausgangslage. Am gesamten Markt herrscht Verknappung, weshalb Verkäufer die Preise für ihre Gebrauchten sehr selbstbewusst ansetzen können. Wir beobachten aktuell eine wohl einzigartige Entwicklung: Wer sich zu Pandemiebeginn gegen einen Autoverkauf entschieden hat, sein Auto also bis heute weitergefahren ist, hat nun ein Fahrzeug vor der Haustüre stehen, das naturgemäß älter ist, deutlich mehr Kilometer absolviert hat und in sehr vielen Fällen trotzdem über einen höheren Verkaufswert verfügt, als noch Anfang 2020.“