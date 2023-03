In den vergangenen 1,5 Jahren wurde gemeinsam an den beiden Pappas-Standorten in Linz und Regau ein zukunftsgerichtetes Energieeffizienz-Projekt umgesetzt. Neben CO2-freiem Sonnenstrom aus zwei leistungsstarken Photovoltaik-Anlagen wurde zusätzlich ein Schwerpunkt auf E-Mobilität mit einer Vielzahl an neuen Ladepunkten gesetzt. Das Beste dabei: Die neue Mercedes Benz EQ-Flotte von Pappas ist dank des Nachhaltigkeitsprojektes zu 100 Prozent mit Sonnenstrom unterwegs. Darüber hinaus werden die beiden Standorte vollkommen energieautark.

Dank der Photovoltaik-Anlagen in Linz (330 kWp) und Regau (190 kWp) deckt Pappas den gesamten Strombedarf im besten Fall vollkommen energieautark ab. Vor allem hinsichtlich der neuen Mercedes EQ-Flotte ist das ein Meilenstein. "Generell gewinnt das Thema E-Mobilität immer mehr an Bedeutung. In den letzten Jahren war ein deutlicher Anstieg erkennbar, mittlerweile sind 18 Prozent unserer Autos bereits aus dem E-Segment. Deshalb war es logisch, dass wir auch in die E-Ladeinfrastruktur investieren", sagt Reinhard Leutgeb, Geschäftsführer Pappas Automobilvertriebs GmbH.

In Linz befindet sich die Sonnenstromanlage auf einem 2.000 m2 großen Flugdach des Carport-Areals und produziert jährlich in etwa 330.000 kWh Strom, die PV-Anlage am Dach des Regau-Standortes hat einen Energieertrag von 190.000 kWh/Jahr. Damit wird auch ein entscheidender Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Denn der CO2-Ausstoß reduziert sich so um insgesamt 120 Tonnen jährlich. Zudem könnte die Mercedes E-Flotte mit dem jährlich produzierten Sonnenstrom insgesamt rund rund Millionen Kilometer CO2-neutral zurücklegen – das entspricht 75-mal um die Erde.