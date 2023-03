Erst im Juli 2021 eröffnete die erste Ankaufsfiliale in Düsseldorf, nun folgt die Eröffnung einer Filiale in Hamburg. "Dies ist eine äußerst spannende Zeit mit schnellem Wachstum für Driverama in Deutschland. Wir sind stolz darauf, einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht zu haben", betont Stan Galik, Geschäftsführer von Driverama.

Die Filiale in der Kieler Straße 595 in Hamburg ist die sechste bundesweit und wurde, wie auch die Vorgängerfilialen, im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit der Werkstattkette "stop+go" eröffnet. Der Hamburger Standort folgt auf die Filialen in Düsseldorf, Herne, Dortmund und zwei in Berlin: "Während wir unsere Aktivitäten in Deutschland mit einer neuen Niederlassung in Hamburg weiter ausbauen, bleiben wir dem Ziel treu, unseren Kund:innen absolute Transparenz, hohen Wert, Schnelligkeit und Bequemlichkeit zu bieten, wenn sie ihr Auto an uns verkaufen", erklärt Galik.

Das algorithmische Echtzeitpreismodell von Driverama ermöglicht beim Autoverkauf schnelle, präzise und transparente Preisschätzungen, die auf Marktdaten basieren. Die Kundschaft kann dann einfach einen Termin in der lokalen Driverama-Filiale buchen, wo eine schnelle und unkomplizierte Inspektion durch einen sogenannten "Car Genius", einen Driverama-Kundenservicemanager, durchgeführt wird.