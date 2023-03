Gegenüber dem Vormonat stieg der Durchschnittspreis um gut ein Prozent, wie aus Daten der Plattform AutoScout24 hervorgeht. Erhöht hat sich im November aber auch das Angebot: Bei SUV, Geländewagen, Kleinbussen und in der oberen Mittelklasse gingen um bis zu drei Prozent mehr Autos auf den Markt.

Vor allem ältere Modelle teurer



Verteuert haben sich im Monatsvergleich vor allem ältere Modelle. Die Preise für Fahrzeuge, die zwischen zehn und 20 Jahre alt sind, stiegen um 1,8 Prozent auf durchschnittlich 11.513 Euro. Bei Autos ab 20 Jahren belief sich die Steigerung auf 1,4 Prozent, aktuell liegen diese im Schnitt bei 9.847 Euro. Unter den Fahrzeugklassen zogen die Preise vor allem bei Sportwagen auf durchschnittlich 69.049 Euro und somit um 3,3 Prozent an. Für Wagen der oberen Mittelklasse war um rund 1,5 Prozent mehr zu bezahlen, im Durchschnitt 62.931 Euro. Ein steigendes Angebot wurde bei gebrauchten E-Autos registriert. In diesem Segment erhöhte sich das Angebot verglichen mit Oktober um elf Prozent. Mit einem Plus von 3,5 Prozent kamen außerdem mehr Diesel- und Hybridfahrzeuge auf den Gebrauchtwagenmarkt.