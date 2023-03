Die Chipkrise dämpft auch den Absatz elektrifizierter Fahrzeuge: Im Mai legten zwar die Neuzulassungen reiner Elektroautos im Vergleich zum Vorjahresmonat in den fünf größten Märkten Westeuropas um 14 Prozent zu, im gesamten ersten Halbjahr lag das Wachstum mit 31 Prozent aber noch deutlich höher. Österreich verzeichnete einen Rückgang der Elektro-Neuzulassungen im Mai um 24 Prozent, im gesamten ersten Halbjahr um sechs Prozent.



Besonders stark abgebremst wurde die Wachstumsdynamik bei Plug-in-Hybriden. Deren Absatz schrumpfte in den Top-5-Märkten im Mai um 13 Prozent, in Österreich sogar um 30 Prozent. Von den Top-5-Märkten wies nur noch Spanien ein Absatzplus bei Plug-in-Hybriden auf.



Bei Plug-in-Hybriden stagnierte der Marktanteil in den Top-5-Märkten bei 8,1 Prozent; in Deutschland, wo Plug-in-Hybride am populärsten sind, ging er von 11,8 auf 11,2 Prozent zurück, in Österreich schrumpfte er von 6,7 auf 6,2 Prozent. In Summe stieg der Marktanteil elektrifizierter Neuwagen in den Top-5-Märkten im Mai von 15,7 auf 18,1 Prozent. In Deutschland war sogar jeder vierte neu zugelassene Pkw entweder ein Elektroauto oder ein Plug-in-Hybrid. Österreich verzeichnete im Mai einen Rückgang des Marktanteils elektrifizierter Neuwagen von 18,7 auf 18,2 Prozent.