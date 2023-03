Fahrerassistenten wären zudem für den Bereich der Verkehrssicherheit eine Bereicherung. Herausforderungen beträfen jedoch nicht nur technische, sondern auch rechtliche Umsetzungen: Wie werden die Fahrzeuge korrekt klassifiziert und wo dürfen diese überhaupt fahren? Zudem müssten selbstfahrende Fahrzeuge nicht nur in allen Situationen funktionieren, sondern auch bei allen Wetterlagen. Das sei in Wirklichkeit sehr schwer zu realisieren. Neuerdings sei ein Fahrzeug von Mercedes-Benz für das Automatisierungslevel 3 (bedingt-automatisiert) zugelassen. Bis Tempo 60 dürfte im Herstellerland Deutschland auch rechtlich ohne Hände am Steuer gefahren werden – das aber nicht auf allen Straßen. Doch das Kleingedruckte in den Nutzungsbedingungen zeige oftmals etwas anderes: Ausnahmen von automatisierten Fahranwendungen beinhalten etwa Nebel, Regen oder Tunnel.



Die Zahlen verdeutlichen, wie hoch das Datenvolumen von automatisierten Fahrzeugen ist: Fahrzeuge auf dem Automatisierungslevel 4/5 (hohe bzw. vollständige Automatisierung) verursachen eine Datenmenge von rund 4 Terabyte pro Stunde! Nikowitz betonte, dass die E-Automarke Tesla deshalb so erfolgreich bei automatisierten Fahrerassistenten sei, weil das Unternehmen keine Hemmungen vor der Datensammlung habe. Wichtig sei es deshalb, die richtigen Rahmenbedingungen für Europa zu schaffen, sodass auch der Datenschutz gewährleistet werde. Auf EU-Ebene tue sich jedenfalls in der Gesetzgebung einiges in der nächsten Zeit. Zu betonen sei auch, dass nicht nur die Technikerausbildung, sondern auch die Ausbildung in den Fahrschulen auf diese neuen Technologien ausgelegt werden müssen, so Nikowitz. Das Fazit des Experten: Fahrerassistenzsysteme werden an Bedeutung gewinnen, von einem gänzlich autonomen Fahren, werden wir uns - zumindest in naher Zukunft - jedoch verabschieden.