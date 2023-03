Demnach mussten Autokäufer im ersten Monat des Jahres durchschnittlich 25.512 Euro für einen gebrauchten fahrbaren Untersatz bezahlen. Im Jänner des Vorjahres waren es noch 21.644 Euro, die Erhöhung betrug somit knapp 18 %. Vor allem Fahrzeuge der Ober- und oberen Mittelklasse legten deutlich zu. „Ein Ende der Preisrallye ist aktuell nicht in Sicht, da die Halbleiterprobleme noch länger bestehen werden und die Nachfrage nach gebrauchten Autos weiter ansteigt, das Angebot aber eher noch weiter zurückgeht“, erklärt André Eckert, Country Manager Österreich bei AutoScout24.



Die Preise in der Oberklasse legten um 4,9 % auf durchschnittlich 56.290 Euro zu, jene in der oberen Mittelklasse um 4,2 % auf 29.088 Euro. Auch Geländewagen und SUV (im Schnitt 32.457 Euro) sowie Vans und Kleinbusse (im Schnitt 21.311 Euro) wurden auf Jahressicht um bis zu 2,3 % teurer.