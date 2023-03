Eine Spende in Höhe von 10.000 Euro wurde kürzlich in Salzburg an die ORF-Hilfsaktion "Licht ins Dunkel" übergeben. Der Spendenbetrag stammt aus Erlösen des Charity-Golfturniers der Nürnberger-Versicherung und der Garanta-Versicherung.

"Wir freuen uns, dass es gelungen ist, unser traditionelles Golfturnier unter Einhaltung aller Corona-Sicherheitsbestimmungen erfolgreich durchzuführen", sagte Garanta-Chef Kurt Molterer. "So konnten wir gemeinsam mit unseren Freunden und Geschäftspartnern einen Spendenbetrag von 10.000 Euro für wohltätige Zwecke aufbringen."

In diesem Jahr gehen die Erlöse des Turniers über den "Licht ins Dunkel"-Soforthilfefonds an Familien, die aufgrund sehr schwerer Schicksalsschläge besonders auf Hilfen angewiesen sind. Die Unterstützung wird in Form von Zuzahlungen zu Therapiekosten und Therapiematerialien gegeben. Weiters unterstützt der Soforthilfefonds Familien in sozialer Not mit Hilfen für den täglichen Lebensbedarf.

"Als erfolgreiche Versicherungsunternehmen sehen wir es als unsere Pflicht, unserer sozialen Verantwortung nachzukommen und uns für wohltätige Zwecke einzusetzen. Dabei möchten wir uns vor allem an Familien und Kinder wenden, die unsere Hilfe ganz dringend benötigen", so Molterer. Dank der Charity-Golfturniere der Nürnberger und Garanta konnte sozialen Einrichtungen in den letzten Jahren bereits über 130.000 Euro zur Verfügung gestellt werden.