Jedenfalls ist Vorsicht für Gewerbetreibende in Graz geboten, denn natürlich sind nicht nur das Autohaus Gaberszik, sondern eine Reihe anderer Unternehmen von der drohenden Änderung im Flächenwidmungsplan betroffen. Und was noch mehr zählt: Solche Vorhaben und Diskussionen beeinträchtigen im derzeit ohnehin volatilen Immobilienmarkt die Wertentwicklung von Betriebsobjekten. Wer investiert in einer Region, in der Kinderspielplätze und Grünflächen in Zukunft tonabgebend sein sollen? lautet die auch von Experten gestellte berechtigte Frage. Maria Gaberszik: „Dies ist jedenfalls ein weiterer Beweis für die wirtschaftsfeindliche Politik der Stadtregierung, offenbar will man Betriebe aus Graz vertreiben. Unsere Firma wurde vor bald 100 Jahren gegründet, mittlerweile sind wir 75 Jahre am Standort in der Fabriksgasse. Seitdem zahlen wir Steuern, sichern Arbeitsplätze und bilden jedes Jahr Lehrlinge aus. Das sollte man sich im Rathaus einmal zu Herzen nehmen. Ich werde mich jedenfalls sicher nicht enteignen lassen.“