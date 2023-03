Es wurden wieder Versicherungsunternehmen mit dem AssCompact-Award ausgezeichnet, die aufgrund der Bewertungen unabhängiger Vermittlerinnen und Vermittler Bestnoten erhielten. Einer der Preisträger war die HDI Versicherung in der Sparte Kfz-Versicherung. Günther Weiß, HDI Vorstandsvorsitzender zeigt sich erfreut: "Heuer durften wir im Zuge der AssCompact-Trendtage eine Auszeichnung für unseren neuen Kfz-Tarif 'Punkt:Genau' entgegennehmen. Bei der Produktentwicklung haben wir darauf geachtet Merkmale, die in Richtung Nachhaltigkeit abzielen zu integrieren. Das Ergebnis dürfte nun auch den Markt überzeugt haben, sodass wir zu den Top-Anbietern dieser wichtigen Sparte zählen. Zudem setzen wir uns dafür ein, zu jedem Zeitpunkt der Geschäftsbeziehung guten Service und persönliche Betreuung zu bieten. Über die Anerkennung unserer Leistungen freuen wir uns sehr und möchten uns bei allen Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner, durch welche diese positive Bewertung erst ermöglicht wurde, bedanken. Besonders stolz sind wir auf den 1. Platz in der Kategorie Net-Promoter-Score(NPS)."