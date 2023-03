Die Partnerschaft wurde in einem ersten Schritt über vier Jahre und somit bis 2026 - mit der Option auf Verlängerung - abgeschlossen und bietet Hyundai erneut die Möglichkeit, allen Fußballfans die neuesten Hyundai-Modelle zu präsentieren und die Markenbekanntheit gemeinsam mit den Nationalteam-Stars weiter zu fördern und zu steigern. Ein besonderer Fokus wird auch auf das Frauen-Nationalteam und den Frauenfußball allgemein gelegt. Loyalität ist einer der zentralen Werte, für die Hyundai steht, und somit besteht großes Interesse, die Zusammenarbeit über diesen Zeitraum hinaus fortsetzen zu können.



In der ersten Phase der Partnerschaft hat Hyundai gemeinsam mit dem ÖFB einige Highlights und Meilensteine erlebt, wie zum Beispiel die Heim-EURO 2008 in Österreich und der Schweiz oder auch die Teilnahme an der EURO 2016 in Frankreich. Insgesamt werden im Zuge der Kooperation 20 Hyundai-Fahrzeuge die ÖFB-Spitze sowie die Trainerinnen und Trainer treu begleiten und sicher an ihre Ziele bringen. Vom Hyundai i30 Kombi über den Tucson und den Santa Fe bis zum Staria-Transporter sind mehrere Modelle für den rot-weiß-roten Fußball im Einsatz. Die Übergabe der Fahrzeuge ist am 10. Jänner erfolgt.



Bei Länderspielen werden die Hyundai-Modelle im Stadion-Umfeld prominent in Szene gesetzt und auch auf den LED-Werbebanden wird die Marke ebenso stark präsent sein wie bei allen offiziellen ÖFB-Auftritten. Hyundai ist offizieller Automobil-Partner des ÖFB, des Nationalteams der Männer, des Frauen- Nationalteams und des Frauenfußballs sowie des U21-Nationalteams.

