Versicherung : IDD Pflichtstunden für carplus-Partner preiswert und easy

Die 2019 in Kraft getretene IDD, Insurance Distribution Directive, in der sperrigen Übersetzung Versicherungsvertriebsrichtlinie, stellt Österreichs Autohäuser vor einen gewaltigen Schulungs- und Verwaltungsaufwand. Carplus hat in Kooperation mit EasyIDD ein attraktives Angebot für seine Kooperationspartner aus dem Autohandel.