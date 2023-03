Das britische Auto-Versicherungsunternehmen GoShorty hat erhoben, welche Länder bei der Automobilproduktion ganz vorne liegen, wie hoch die Produktion heuer lag und im Verhältnis zu den Vorjahren. Argentinien verzeichnete 2021 mit 69 % den höchsten prozentualen Anstieg der Automobilherstellung im Vergleich zu 2020. Argentiniens Kraftfahrzeugproduktion wurde im Dezember 2021 mit 434.753 Einheiten gemeldet. Dies stellt einen Anstieg gegenüber der vorherigen Zahl von 257.187 Einheiten für Dezember 2020 dar. In diesem Jahr hat der argentinische Senat einen Gesetzentwurf zur Förderung der Automobilindustrie verabschiedet. Die Initiative wurde von IndustriALL-Mitgliedsorganisationen im Land angeführt und unterstützt.



Indonesien hatte 2021 mit einem Plus von 63 % den zweithöchsten Anstieg der Autoproduktion im Vergleich zu 2020. Es ist nicht nur das viertbevölkerungsreichste Land der Welt. Indien war das Land, das 2021 mit einem Plus von 30 % den dritthöchsten Anstieg der Autoproduktion im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete. Obwohl die Variationsänderung in der Automobilherstellung in Indien wesentlich geringer ist als in Indonesien und Argentinien, profitiert der Automobilsektor von einer Vielzahl von Verbesserungen. Dazu gehören die globale Neuausrichtung der Lieferkette und staatliche Anreize zur Steigerung der Exporte.