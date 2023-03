Was dieses Paket kann: Intec kümmert sich um die Schadensanalyse, hilft bei der Werkstattsuche, kommuniziert mit der Werkstatt des Kunden, rechnet direkt mit dem Automobilbetrieb ab – und steht in allen Garantiefragen zur Verfügung. „Unsere Intec E-Fahrzeug-Garantieversicherung gibt Sicherheit – sowohl dem Fachhandel als auch den E-Auto-Kunden in Österreich“, sagt Markus Müller, Vorstandsvorsitzender der Intec AG. „Denn Automobilbetriebe reduzieren damit ihr Gewährleistungsrisiko bei Sachmängeln, und die Kunden können die Freude an ihrem E-Fahrzeug sorglos und mit gutem Gefühl genießen.“ So sind E-Fahrzeuge geschützt vor unerwarteten Reparaturkosten, die während der Garantiezeit durch die Nutzung des Fahrzeugs entstehen.



Verfügbar ist die Versicherung für E-Fahrzeuge aller Hersteller, sie kann für ein bis drei Jahre abgeschlossen werden. Das Versicherungsangebot umfasst Schäden unter anderem an Motor, Lenkung, Bremssystem, Kraftübertragung, Batteriesystem, Sicherheitssystemen, Elektrik und Elektronik oder am Kühlsystem. Kunden können bei der E-Fahrzeug-Garantie zwischen den Varianten Premium-Schutz und PremiumPlus-Schutz wählen. Die Erstattung der Reparaturkosten richtet sich in beiden Tarifen nach dem sogenannten Tageswert der Aggregate.