Holger Nelsbach ist seit 2004 für Toyota in Deutschland in verschiedenen Funktionen tätig, zuletzt als Gesamtverantwortlicher für die Marke Lexus. Zuvor war er Vertriebsleiter für Lexus, Regionalleiter des Toyota-Vertriebs in Süddeutschland und durchlief mehrere Stationen bei der Toyota Bank.

Heiko Twellmann fungierte nach dem Übergang des Toyota-Imports von Frey auf die Toyota Austria GmbH als Gründungsgeschäftsführer sowie Präsident und hat in seiner dreijährigen Amtszeit sowohl den Import als auch das Händlernetz neustrukturiert. Bei Toyota Motor Europa soll er eine strategische Aufgabe übernehmen.