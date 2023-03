Die Marty Mobility GmbH mit Sitz in Horn (NÖ) wurde mit dieser Geschäftsidee gegründet: Man bietet Fahrzeugen verschiedener Art zur Kurzzeitmiete oder im Jahresabonnement an. Anders gesagt, Marty ermöglicht verifizierten österreichischen Autohändlern eine zeitlich begrenzte Vermietung ihrer Fahrzeuge an Privatpersonen und Unternehmen. Die kurze bis mittelfristige Nutzung von bedarfsspezifischen Fahrzeugen ist eine nachhaltigere Alternative zum Fahrzeugneukauf und zum Leasing. Ein wichtiger USP ist die direkte Fahrzeugauswahl – wenn die Zeitspanne der Buchung nicht mehr als sechs Wochen in der Zukunft liegt, wird garantiert, dass das ausgewählte Fahrzeug auch das reale Mietobjekt sein wird.



Die Digitalagentur WP-Stars ist für die gesamte Konzeption, das UX-/UI-Design und die technische Umsetzung von Marty Mobility verantwortlich. Das von WP-Stars entwickelte Konzept macht die intuitive Nutzung der Plattform möglich. Das zeitlos designte User-Interface und die User Experience werden mit Hilfe der Erfahrungswerte der Autohäuser und durch präzises Testen fortlaufend optimiert. Als Shop-Software hat man sich für WooCommerce als Basis entschieden, eines der Steckenpferde von WP-Stars. Der detaillierte Buchungsprozess wurde mittels intensiver Eigenprogrammierung umgesetzt. den Großteil der Funktionen hat man in intensiver Zusammenarbeit mit Marty Mobility erarbeitet und auf die Bedürfnisse der User zugeschnitten.