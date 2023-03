Planung, Einreichung, Lieferung und Montage der Vorbereitungsplätze und der Blowtherm-Lackierkabine funktionierten einwandfrei. „Mit einer Blowtherm-Anlage haben wir bereits an unserem Stammsitz in der Reichsstraße über zwei Jahrzehnte lang sehr gute Erfahrungen gemacht. Wichtig ist uns aber auch ein regionaler Ansprechpartner sowie die rasche Hilfe im Reparatur- oder Servicefall“, ergänzt Markus Eichhorner. „Die bei Auto Koch verbaute Blowtherm-Anlage ist ein Highend-Produkt und verfügt unter anderem über Wärmerückgewinnung. Dank einer direkt in der Lackierkabine verbauten Hebebühne wird auch einer ergonomischen Arbeitsweise Rechnung getragen, was wiederum der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugutekommt“, erklärt Kastner- Gebietsleiter Mathias Ilmer. Im harten Geschäftsalltag zählen für die beteiligten Unternehmen aber auch Werte wie Verständnis und Vertrauen: „Kastner und auch Auto Koch verfolgen eine ähnliche Philosophie, sind beides Familienunternehmen und folgen konsequent dem Motto ‚Gemeinsam sind wir stark‘. Gegenseitiges Vertrauen ist uns besonders wichtig, aber auch Verständnis, falls einmal etwas nicht so ganz rund läuft“, weist der Kastner-Gebietsleiter auf die Basis einer guten Geschäftsbeziehung hin.