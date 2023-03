Eine falsche Verwendung von blauen Probefahrtkennzeichen kann relativ schnell zu hohen Strafen und Kennzeichenentzug führen. Herbeigeführt werden diese Unsicherheiten durch einen Informationsdschungel auf einer Vielzahl von Internetseiten. Genau hier hat "blaue-kennzeichen.at", betrieben von der Mostdata GmbH in Niederösterreich, eingehakt und bietet seit mehreren Jahren eine umfassende Plattform zum Thema Blaue Kennzeichen und Probefahrten und ist mittlerweile auch die erste Anlaufstelle für Fragen und Tools hinsichtlich Probefahrtkennzeichen.



Neben sämtlichen Dokumenten, Fragen und Antworten zum Thema und rechtlichen Grundlagen bietet die Plattform auch die gesetzlich notwendigen Fahrtenbücher an. Begonnen hat die Online-Plattform mit einer absoluten Innvotation im Jahr 2017. Die drei Gründer brachten das erste digitale Fahrtenbuch für Probefahrtkennzeichen auf den Markt und revolutionierten somit die Kfz-Branche. Seither zählen nicht nur Branchengrößen wie Porsche Inter Auto oder Pappas zu den Kunden sondern auch über 800 kleine bis mittelgroße Autohändler und Werkstätten.



Mit der Webanwendung und der App können Probefahrten mit drei Klicks gestartet werden, alle nötigen Dokumente werden dadurch automatisch erstellt und für mindestens fünf Jahre abgelegt, und das völlig digital und gesetzeskonform. Das spart nicht nur Zeit und Nerven, sondern beendet auch die Zettelwirtschaft im Betrieb. Durch die digitale Aufzeichnung sind die oft schwer überblickbaren Dokumente bei Prüfungen und Versicherungsfällen auf Knopfdruck abrufbar. Dies schützt den Betrieb vor empfindlichen Strafen. Egal ob nämlich ein Mitarbeiter oder der Betriebsleiter fahrlässig handelt - für das dadurch entstehende Vergehen haftet immer der Geschäftsführer und in weiterer Folge das Unternehmen.



Die Anwendung wickelt rund 20.000 Probefahrten im Monat ab. Dadurch treten immer wieder Fragen zu den gesetzlichen Bestimmungen (Kraftfahrgesetz 1967 § 45) auf. Durch die gewonnenen Erfahrungen und die enge Zusammenarbeit mit den Kunden wurde das Know-How immer weiter ausgebaut, sodass blaue-kennzeichen.at als echter Wissenspool in der Branche etabliert wurde.