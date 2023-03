Aber auch bei den im Betrieb emissionsfreien Fahrzeugen ist teilweise mit langen Lieferzeiten zu rechnen. Dafür verantwortlich ist das Fehlen von Komponenten wie beispielsweise zur Klimatisierung, der Vernetzung der Assistenzsystem oder für das Infotainment.



Mit langen Wartezeiten sind aktuell auch beliebte E-Modelle wie der Audi Q4 e-tron, der Skoda Enyaq oder der Hyundai Ioniq 5 verbunden. Der E-Auto-Abo-Anbieter vibe setzt hier an und kann Kundinnen und Kunden die stark nachgefragten Fahrzeuge rasch zur Verfügung stellen. „Aufgrund der jahrelangen Erfahrung im Mobilitätsbereich sind wir nah am Markt und eng mit den Herstellern in Kontakt. Daher sichern wir uns bereits vor den jeweiligen Marktstarts entsprechende Stückzahlen. Dank dieser vorausschauenden Planung können wir aktuell auch die beliebtesten Modelle meist noch innerhalb weniger Wochen liefern“, erklärt Daniel Hammerl, Head of Operations bei vibe.