Beim Gewinn hingegen entwickelten sich die deutschen Autobauer mit einem Gewinnwachstum von 136 Prozent insgesamt besser als die japanischen Wettbewerber, die ein Plus von 116 Prozent verzeichneten. Das stärkste Gewinnwachstum vermeldeten allerdings die US-Hersteller, die ihren Gewinn um 339 Prozent steigerten – allerdings ausgehend von einem sehr niedrigen Vorjahresniveau.



Die momentane volatile Situation lässt für 2022 kaum Prognosen zu. Der Pkw-Absatz liegt am europäischen Markt noch weit hinter dem Vorkrisenniveau, wie auch die monatliche EY-Analyse zu den Neuwagenzulassungen zeigt. 2022 wird voraussichtlich keine Erholung mit sich bringen, davon geht Preiss aktuell aus: „Die Nachfrage an Autos ist nach wie vor sehr hoch. Deshalb ist es besonders dramatisch, dass die Lieferketten noch immer die große Schwachstelle bilden und die Produktion den hohen Bedarf an Autos aktuell nicht abdecken kann. Es fehlt an verschiedenen Vorprodukten und Rohstoffen – aufgrund der bereits länger andauernden Mangelsituation für Halbleiter und auch durch den Ukraine-Krieg.“



Produktionsausfälle wegen fehlender Zulieferteile, Engpässen und stark steigenden Preisen für Rohstoffe wie Nickel, Palladium und Aluminium sowie Edelgase gefährden die Produktionsziele. Zur Corona-Krise, die zu erheblichen Störungen der weltweiten Lieferketten führte, kommt nun auch der Krieg in der Ukraine: Zwei Katastrophen, die zu enormen menschlichen Leid führen, und zudem auch die bisherige internationale Arbeitsteilung – nicht nur – in der Autoindustrie grundsätzlich in Frage stellen.