Mit der höchsten durchschnittlichen Kundenbewertung schaffte die KFZ Hödl aus Ludersdorf in der Steiermark dieses Jahr den Sprung von Platz zwei an die Spitze. Ebenfalls auf der Siegertreppe steht das Autohaus Herbert Seidl aus Gleisdorf in der Steiermark mit der ausgezeichneten zweiten Platzierung. Tirol Cars MP konnte das Rennen um den dritten Platz in der Kundenzufriedenheit für sich entscheiden und steht heuer erstmals auf dem Podest.

Sowohl Niederösterreich als auch die Steiermark stellen heuer jeweils vier der Top-15 Autohäuser in Österreich. Aus der Steiermark sind neben den Erstplatzierten auch die drive24.at aus Köflach (Rang 7) sowie Matzholz.com aus Hatzendorf (Rang 11) mit dabei. Wagenwerk (Kematen, Rang 5), BP-Automobile (Gloggnitz, Rang 9), Carpoint24 (St. Georgen am Ybbsfelde, Rang 10) und Wagner Auto (Neuhofen an der Ybbs, Rang 15) konnten in Niederösterreich überzeugen.



Mit Dasto Kfz aus Waidring (Rang 4) punktet ein weiteres Tiroler Autohaus. Gebrauchtwagen.at aus Anif Salzburg belegt Platz 13. Für das Burgenland zieht DK-Motors aus Pinkafeld (Rang 6) in die Reihen der Top-Autohäuser. CT Cartrade aus Pusarnitz vertritt Kärnten (Rang 8), Blutonium Cars aus Aichkirchen Oberösterreich (Rang 12). In Wien rollte die AG Motors auf Platz 14.

AutoScout24 war im Jahr 2013 in Deutschland der erste große Online-Fahrzeugmarkt, der Händler-Bewertungen einführte, 2018 hat AutoScout24 in Österreich erstmals die Top-Händlerbewertungen veröffentlicht. Heute befinden sich 29.696 Kundenmeinungen auf der österreichischen Seite. Auf einer Skala von einem bis fünf Sternen können Nutzer die Autohäuser in den folgenden Bereichen bewerten: Gesamteindruck, Erreichbarkeit, Zuverlässigkeit, Angebotsbeschreibung und Kauferlebnis. Zudem können Kunden angeben, ob sie ein Autohaus weiterempfehlen.