Als die Niederlassung Anfang 2002 gegründet wurde, war das Büro in Wien die zweite Niederlassung des Kundenbindungsspezialisten in Europa. Damals zählte das Büro nur eine Handvoll Mitarbeiter. Seitdem hat sich viel verändert. Denn inzwischen werden aus Wien mit Ungarn, Slowenien, Kroatien, Rumänien, Bulgarien, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Polen und Griechenland neun weitere Länder durch insgesamt 33 Mitarbeiter betreut und unterstützt. Die Koordination des Ganzen hat Michael Erb, Director CEE. Er ist seit 11 Jahren bei Real Garant in seiner aktuellen Rolle tätig. "In den vergangenen 20 Jahren ist bei Real Garant viel passiert. Ich bin stolz darauf, dass wir heute über 1.000 Partner in Österreich und Osteuropa bei der Kundenbindung unterstützen", so Michael Erb.

Neben klassischer Garantieversicherung für Neu- und Gebrauchtwagen vertreibt die Real Garant in Österreich auch Wartungs- und Serviceverträge. Real Garant selbst unterstützt den Autohandel seit über 30 Jahren mit einem umfangreichen Portfolio an Garantieversicherungen, Service-Produkten und dem Garantiemanagementsystem givit WMS. Das Ziel besteht darin Autohaus-Partnern langfristig zu einer besseren Kundenbindung zu verhelfen und das in ganz Europa. Über Standorte in Deutschland, Österreich, Belgien, Spanien, Italien und Ungarn bedient Real Garant 32 europäischen Länder und ist langjähriger Partner der größten Hersteller, Importeure und Autohäuser. Seit 2007 gehört die Real Garant Versicherung AG zu den Tochterunternehmen der Zurich Gruppe in Deutschland.