Umsatzplus : Santander Consumer Bank: Bald besser als Bayern München?

Ja dieser Vergleich drängt sich fast auf, lässt man das neuerliche Rekordergebnis des im heimischen Autohandels stark verankerten Geldinstituts Revue passieren. Denn während der Bayern München Meistertitel in Serie diesmal höchst ungewiss ist, verzeichnet die Santander Consumer Bank bereits zum insgesamt 14. Mal in 15 Jahren Unternehmensgeschichte in Österreich ein neues Rekordergebnis in ihrem Kfz-Geschäft.