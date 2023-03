Die Santander Consumer Bank bietet ab sofort Privatkunden von Kfz-Markenpartnern neben dem bestehenden Standardleasing ein neues Produkt mit Restwertgarantie an. Während beim Standardleasing am Ende der Vertragslaufzeit ein Kauf des Fahrzeuges möglich ist, steht beim neuen Leasing mit Restwertgarantie die zeitlich begrenzte Nutzung mit anschließender Rückgabe des Fahrzeuges beim Händler im Vordergrund.



Der Vorteil der Restwertgarantie sei dieser: Am Ende der Finanzierungslaufzeit entstehen dem Kunden keine Kosten aufgrund eines Restwertverlusts. Damit eignet es sich vor allem für Personen, die nach der Vertragslaufzeit auf ein neues Fahrzeug umsteigen möchten.



Michael Schwaiger, Chief Commercial Officer der Santander Consumer Bank, erläutert die Portfolioergänzung: „Wir legen viel Wert darauf, unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen für jede Lebenslage anzubieten. Mit der Einführung eines Leasing-Produkts mit Restwertgarantie gehen wir auf einen oft geäußerten Kundenwunsch ein und runden unser bestehendes Portfolio sinnvoll ab.“ –Zusätzlich wurde das Operating Leasing für Gewerbekunden verbessert und um eine automatische Restwertberechnung erweitert.