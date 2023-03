Das Finanzinstitut stellt Kredit- und Leasingangebote für die elektrisch betriebenen Nutzfahrzeuge des britischen Produzenten LEVC zur Verfügung. Die Zusammenarbeit umfasst sowohl den Retail- als auch den Wholesale-Bereich und wurde bis 2024 vereinbart. Die Fahrzeuge von LEVC werden derzeit exklusiv über den Fahrzeughändler Grünzweig aus Wiener Neudorf vertrieben. Für 2022 plant der E-Auto-Anbieter einen Ausbau seines Händlernetzes in Österreich.

„Wir sind sehr stolz, mit LEVC eine aufstrebend und innovative Marke als neuen Partner im Kfz-Bereich gewonnen zu haben. Damit erweitern wir unser bestehendes Kooperationsnetzwerk um einen spannenden Player am Zukunftsmarkt E-Mobilität und bauen unsere Rolle als führender Kfz-Finanzierer in Österreich aus“, freut sich Michael Schwaiger, Chief Commercial Officer Santander Consumer Bank. „Wir freuen uns sehr, mit der Santander Consumer Bank den idealen Finanzierungspartner für die Etablierung unserer Fahrzeuge in Österreich gefunden zu haben“, ergänzt Martin Rada, Managing Director LEVC Europe.