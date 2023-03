Autohandel : Škoda Österreich mit 30 Jahre Jubiläum

Škoda Österreich feiert sein 30-jähriges Bestehen. Seit Inkrafttreten des Importeurvertrages mit dem Stammwerk in Mladá Boleslav am 1. Juli 1992 konnte man bis dato mehr als 500.000 Fahrzeuge in Österreich ausliefern.