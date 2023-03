Sascha Röwekamp ist Gründer und Geschäftsführer der RWKMP Unternehmensberatung, und er stellt fest: „Derzeit macht die Automobilbranche eine Veränderung durch, wie wir sie in so rasanter Geschwindigkeit in den letzten hundert Jahren nicht erlebt haben. Autohersteller verkaufen erstmals auch direkt online an ihre Kunden, wodurch das klassische Autohaus zunehmend an Bedeutung verliert.“



Daraus folgt, dass eingesessene Autohändler, die nicht auf der Strecke bleiben möchten, ihr Autohaus in den Vertrieb der Zukunft transformieren müssen. Damit das gelingt, sind neue Vertriebs-, Marketing- und Führungssysteme gefragt. Röwekamp und die RWKMP erstellen mit Inhabern und Geschäftsführern der Autohäuser konkrete Pläne, die dabei helfen sollen, den Strukturwandel erfolgreich zu meistern. Hierzu hat man die GOLF+-Methode entwickelt, die den Vertrieb auf vier Säulen stellt: Gebiet, Online, Laden und Flotte. Das funktioniert in drei Phasen.