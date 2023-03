Durchschnittlich 25.569 Euro müssen Autokäufer aktuell für den Gebrauchtwagen in Österreich ausgeben. Das sind um 1,25 Prozent oder rund 300 Euro mehr als noch im April, wie aus dem aktuellen AutoScout24 Gebrauchtwagen-Preis-Index (AGPI) hervorgeht. Mit Blick auf das Vorjahr wird die Entwicklung noch deutlicher: 22.101 Euro betrug der Durchschnittspreis noch vor einem Jahr, die Gebrauchtwagenpreise sind damit gegenüber dem Mai 2021 um 17,5 Prozent gestiegen. Vor allem SUV, Geländewagen, die Oberklasse sowieVans und Kleinbusse legen preislich zu. "Nach permanentenPreisanstiegen hatten sich die Preise im März und April etwas eingependelt, allerdings haben im Mai die Preise nicht nur erneut angezogen, sie haben sogar ein neues Allzeithoch erreicht", sagt Alexander Vysek, Head of Sales bei AutoScout24 in Österreich.