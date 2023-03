Stornierungen und weniger Neuaufträge plagen die Autohäuser: In Deutschland sinkt zudem 2023 die Fördersumme für Elektroautos, in Österreich wird die Förderung für private Käufer mit 5.000 Euro fortgesetzt, bei Betrieben - bisheriges Steckenpferd bei Neuzulassungen von E-Autos - werden jedoch die Schwerpunkte anders gesetzt.Unternehmensberater Sascha Röwekamp stellt eine starke Verunsicherung unter den Autohändlern fest, die sein Unternehmen deutschlandweit betreut. Dennoch sieht er auch Chancen in dieser Krise: Wer sich an das neue Kaufverhalten anpasst, so Röwekamp, könne sogar gestärkt aus den kommenden Monaten hervorgehen.

In folgendem Artikel verrät er, worauf sich Händler in näherer Zukunft einstellen müssen. Effektiv bedeutet der Wegfall oder die veränderte Schwerpunktsetzung für Kunden einen zusätzlichen Kostenfaktor, da sie jetzt nichts mehr vom Staat erstattet bekommen. Zusätzlich sorgen äußere Faktoren wie die drohende Rezession dafür, dass die Kaufbereitschaft weiter sinkt. Diese Faktoren lassen sich nicht kontrollieren – stehen Autohäusern jedoch weiterhin Optionen offen. Dabei gilt es, Kosten einzusparen, Kunden zurückzugewinnen und an jedem einzelnen Verkauf möglichst viel zu verdienen.