Innungsmeister Fahrzeugtechnik Jörg Silbergasser berichtete über das abgelaufene Jahr. "Das Thema §57a-Überprüfung begleitet uns jeden Tag, vor allem mit der Ausbildung der Trainer und der Qualität der Überprüfungen.“ Zudem wurden über das Jahr verteilt in den verschiedenen Kursen alle Fragen gesammelt und eine eigene Infobroschüren gestaltet. "Die neuen Kurse leben vor allem von der Praxis. Dadurch ist der Kurs noch lebendiger geworden und ich habe schon gehört, dass einige nicht ganz pünktlich enden konnten, weil es so viele Fragen gab. Und das ist ein schönes Zeichen", erklärt der Innungsmeister.

Landesgremialobmann Johann Kneidinger wies darauf hin, dass man im herausfordernden Jahr 2024 Neuzulassungen mit einem Plus von 16 Prozent deutlich steigern konnte, mit Zuwächsen Benzin/Hybrid sowie Benziner. Bei den E-Autos gab es erstmals seit Jahren einen Rückgang. "Da sieht man schon die Verunsicherung bei den Kunden. Wie geht es mit der Förderung und dem Sachbezug weiter? Das sind Fragen, die die Kunden an unsere Händler stellen, aber wir können sie nicht beantworten", so Kneidinger, der ungeachtet der am selben Tag gescheiterten Koalitionsverhandlungen rasch eine handlungsfähige Regierung fordert.

