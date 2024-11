Mittlerweile betreibt das Kufsteiner Traditionsunternehmen 20 Automobilstandorte, wobei zwei reine Karosseriezentren sind. Im vorigen Spätsommer ging man mit BMW Thum in Lienz eine 50-prozentige-Partnerschaft ein, womit neben BMW auch die neue Marke Fiat sowie mit MAN erstmals auch die Sparte LKW und ein Maschinenbaubetrieb dazu gekommen sind. Die Investitionen von Unterberger Automobile spiegeln die strategischen Leitlinien Qualität, Nachhaltigkeit und Employer Branding wider. Die größte Investition sind aktuell 4,2 Millionen Euro in das BMW Group Kompetenzzentrum in Innsbruck.

„Hier haben wir die komplette Werkstatt saniert, modernisiert und erweitert, um der hohen Kundennachfrage im After Sales Bereich gerecht werden zu können“, erläutert Josef Gruber, Geschäftsführer der Unterberger Gruppe.