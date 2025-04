Elektrofahrzeuge liegen aktuell bei einem Durchschnittspreis von 41.436 Euro, das entspricht einem Minus von 1,75 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das Angebot ging um 2,4 Prozent zurück, die Nachfrage um 6 Prozent. Bei Benzin- (28.459 Euro) und Dieselfahrzeugen (26.502 Euro) zeigen sich ebenfalls leichte Preisrückgänge von 1,4 Prozent bzw. 0,5 Prozent.

Verbrenner werden wieder stärker nachgefragt, plus 8 Prozent bei Benzinfahrzeugen und plus 11 Prozent bei Dieselautos. Hybridfahrzeuge bewegen sich mit einem Preis von 45.267 Euro und minimalen Veränderungen bei Preis (-0,4 Prozent) und Angebot (plus 0,42 Prozent) im stabilen Bereich. Die Nachfrage hat um 9 Prozent angezogen.