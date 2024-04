Etwa 80 Referentinnen und Referenten diskutierten Themen wie die Co-Existenz verschiedener Antriebssysteme, also Elektromotoren, Brennstoffzellen und Verbrennungsmotoren,sowie Energieträger wie E-Fuels, Wasserstoff oder Strom. Eine Reihe von Vorträgen thematisierte Speichersysteme wie Batterien und Wasserstofflösungen. Begleitet wurde das hochkarätige Vortragsprogramm von einer Fachausstellung, auf der die neuesten Technologien und Entwicklungen von Automobilherstellern und deren Zulieferern vorgestellt wurden.

Hochrangige Keynote-Speaker wie Michael Steiner, Mitglied der erweiterten Konzernleitung bei der Volkswagen AG, Rebecca Yates, Vice President Advanced Lubricants Products von bp, Karl Rose, ehem. Chefstratege bei ADNOC, Michael Fleiss, CEO der Aurobay Europe (Volvo/Geely), Helmut List, Vorsitzender der Geschäftsführung der AVL List GmbH, Friedrich Eichler, Chief Technology Officer, CNH Industrial Österreich GmbH oder Arnd Franz,Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung und CEO bei Mahle, referierten unter anderem in der Wiener Hofburg. Tenor der Veranstaltung: Einzellösungen am Weg zur Klimaneutralität werden nicht ausreichend sein, auch wenn Elektrofahrzeuge und Fragen der Energiegewinnung immer wieder die Schlagzeilen beherrschen. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie in der nächsten Ausgabe von „AUTOSERVICE“.