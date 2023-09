Für Österreich wurde zwar über einen Marktstart im Jahr 2023 spekuliert, bisher gibt es aber weder eine eigene Website noch buchbare Probefahrten auf der deutschen Seite. "Wir sind in Europa noch relativ klein", sagte Hui Zhang. "Aber wenn wir bei einem Absatz um die 100.000 Fahrzeuge liegen, könnte sich eine Fabrik in Europa rentieren."

In China sei Batteriewechsel statt Aufladen weitgehend akzeptiert, auch der dortige Marktführer SAIC und andere seien damit auf dem Markt, sagte Hui Zhang. Nio betreibe dort bereits 1800 Batteriewechselstationen, in Deutschland seien es sieben, im übrigen Europa 20. Grund dafür: "In Deutschland dauert die Genehmigung für eine Station über zehn Monate."

Nio will in Deutschland Audi, BMW, Mercedes-Benz und Tesla Käufer abspenstig machen. Der Nio ET5 kostet ohne Batterie 47.000 Euro - der Käufer kann die Batterie mieten und zahlt dann in drei Jahren noch zusätzliche 10.000 Euro. Auch der Kauf der Batterie für 21 000 Euro sei möglich, aber "in Deutschland kauft fast keiner die Batterie", sagte Hui Zhang.

Um sein Batterietauschmodell zu bewerben, ist Nio eine strategische Partnerschaft mit dem Energieversorger EnBW eingegangen, der das größte Schnellladenetz in Deutschland betreibt. An den Stromtankstellen sollen Fahrer anderer Marken, die auf das Aufladen warten, sehen, dass Nio schneller wieder auf der Straße ist. Nio sei dort quasi Untermieter bei EnBW und könne gut für sein Modell werben, sagte Hui Zhang.

