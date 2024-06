Auch die Perspektive der Fahrzeughersteller kam nicht zu kurz: Beim Unternehmen BRP Rotax, das Antriebssysteme entwickelt und produziert, steht Mobilität abseits des Autos im Fokus – von Jetski bis zum Fahrrad. „In all diesen Anwendungen ist die Elektrifizierung eine große Chance, die viele Vorteile bringt. Kraftentfaltung, Effizienz, Robustheit, Lärm. Zudem werden ganz neue Fahrzeugtypen möglich“, erklärte Markus Schermann, Geschäftsführer BRP Rotax Vienna.

Renault wiederum engagiert sich seit längerer Zeit im Batterierecycling: Gebrauchte E-Auto-Batterien werden zum Beispiel zu Pufferspeichern oder werden repariert. Eines der weltweit 20 Reparaturzentren befindet sich in Leonding. Dort werden inzwischen auch Batterien aus Nachbarländern bearbeitet. Die Fabrik "Refactory" in Frankreich konzentriert sich auf die Kreislaufwirtschaft und baut unter anderem gebrauchte Verbrenner-Autos in E-Autos um.

Frank Hansen von BMW berichtete über gemeinsame Projekte mit Städten wie Rotterdam, Los Angeles oder Peking vor. Ziel dabei: die Mobilität in Stadtteilen gesamtheitlich gestalten. Ein Plädoyer auf die Diversität in der Mobilität hielt Lina Mosshammer, Gründerin der Mobilitätsplattform Point&. Sie findet es wichtig, dass bei Mobilitätsangeboten möglichst viele Nutzerinnen und Nutzer als Zielgruppen berücksichtigt werden.