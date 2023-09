Nach Mercedes-Benz will nun auch BMW selbstfahrende Luxusautos in Deutschland verkaufen. "Wir haben vom Kraftfahrt-Bundesamt die Zulassung, in Deutschland automatisiertes Fahren der Stufe 3 anzubieten", sagte BMW-Bereichsleiter Nicolai Martin. "Das System wird noch in diesem Jahr in der Siebener-Reihe eingeführt."

Beim hochautomatisierten Fahren Level 3 kann der Fahrer das Fahren zeitweise dem Computer überlassen und muss nicht mehr auf die Straße schauen - er "darf Videos schauen oder E-Mails beantworten", erklärte Martin. Er muss aber jederzeit innerhalb weniger Sekunden das Steuer wieder übernehmen, wenn der Computer ihn dazu auffordert. Die Fahrcomputer von Mercedes-Benz und BMW dürfen in Deutschland auf Autobahnen im Stau oder bei zähfließendem Verkehr bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h völlig autonom fahren, ohne dass der Fahrer auf die Straße schauen muss.

Zum Preis des Systems macht BMW noch keine Angaben. BMW-Vorstandschef Oliver Zipse hatte sich noch im Jänner in Las Vegas skeptisch bezüglich der Marktaussichten geäußert: Ein Level-3-System, das sich bei Regen, Nebel, im Tunnel und im Dunkeln ständig abschaltet, "kauft kein Kunde", sagte er.

Inzwischen hat der 5er BMW als erstes Auto in Deutschland die Zulassung für teilautomatisiertes Fahren bis 130 km/h auf Autobahnen erhalten: Der Fahrer kann die Hände vom Lenkrad nehmen, muss aber das Verkehrsgeschehen aufmerksam verfolgen und jederzeit sofort wieder übernehmen können. Im August erhielt auch der Ford Mustang Mach-E die Zulassung für teilautomatisiertes Fahren bis 130 km/h auf Autobahnen in Deutschland.

(APA/red.)