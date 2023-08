Das Gurtsystem erhält seine Informationen von der Fahrzeugsensorik. Wird eine Gefahrensituation erkannt, zieht der Gurt den Insassen in den Sitz. Erst dann wird der Gurt pyrotechnisch und damit irreversibel gestrafft. Herzstück des Systems ist der elektromechanische Gurtstraffer ACR8.

Die beiden Rückhaltesysteme Gurt und Airbag arbeiten als Schutzsysteme Hand in Hand. Der Gurt hält den Oberkörper zunächst zurück, gibt ihn aber in den Millisekunden nach dem Aufprall sukzessive und definiert in Richtung Airbag frei, bis das Luftkissen den Insassen auffängt. Fehlen dem Gurt diese Reserven, zum Beispiel weil der Oberkörper beim Crash bereits zu weit nach vorne geneigt war, kann dies die Verletzungswahrscheinlichkeit erhöhen. Hier setzt das Konzept der Repositionierung an.