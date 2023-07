Noch nach dem alten Schema wurden kürzlich zwei weitere Fahrzeuge aus Fernost getestet: der G80 und der GV70 von Genesis, einer Automarke des Hyundai-Konzerns. Beide standen bereits 2021 auf dem Prüfstand - damals allerdings noch mit Verbrennungsmotor. Die vollelektrischen Modelle erreichen fünf Sterne und unterscheiden sich in puncto Sicherheit nicht von den Verbrennern.

"Unsere Tests zeigen einmal mehr, dass es in dieser Hinsicht keine Rolle spielt, ob man sich für ein Fahrzeug mit E-, Verbrennungs- oder Hybrid-Antrieb entscheidet: Überzeugt eine Variante in den Sicherheitstests, gilt das in der Regel auch für alle anderen. Wirklich überraschend ist das freilich nicht, denn die dafür maßgeblichen Komponenten, darunter aktive und passive Sicherheitssysteme und Fahrassistenten, unterscheiden sich meist nicht", sagt der ÖAMTC-Experte.