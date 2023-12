Das induktive oder kabellose Laden von Elektrofahrzeugen ist komfortabler - das Hantieren mit dem Kabel oder die Suche nach einer Ladesäule mit passendem Stecker entfallen. Mahle hat dafür ein Positioniersystem entwickelt, mit dem ein Elektrofahrzeug einfach über der Ladespule im Boden ausgerichtet werden kann.

SAE International hat jetzt das Mahle Positioniersystem als Standardlösung für kabelloses Laden ausgewählt. Der gemeinnützige, international anerkannte Verband zur Förderung von Mobilitätstechnologien mit Sitz in den USA schließt damit die letzte Lücke in der Standardisierung des induktiven Ladens. "Mahle setzt Standards. Die Entscheidung der renommierten SAE für unsere Technologie bestätigt die Systemkompetenz von Mahle auch in der Elektrifizierung. Das wird ein starker Impuls für die E-Mobilität", sagte Arnd Franz, Vorsitzender der Mahle Konzern-Geschäftsführung und CEO.

In der SAE International sind mehr als 128.000 Ingenieure und Technologieexperten aus der Luft- und Raumfahrt- sowie der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie organisiert. Die SAE entwickelt globale Technologiestandards, darunter auch die Standardisierung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer.